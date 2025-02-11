Єрмак провів телефонні розмови з дипрадниками Шольца і Макрона

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок провів телефонні розмови з дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером.

Про це повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

Зокрема, у розмові з Бонном Єрмак розповів про ситуацію на полі бою, про найскладніші напрямки фронту й оборонні потреби України.

Єрмак та Бонн також обговорили українсько-французьку співпрацю і скоординували зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

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А в розмові з Пльотнером основними темами стали безпекова ситуація, продовження допомоги Україні з боку Німеччини та активізація міжнародної підтримки у військовій і фінансовій сферах.

Йшлося і про Мюнхенську конференцію з питань безпеки, у фокусі якої будуть питання, пов’язані з посиленням оборонної допомоги Україні та координацією міжнародних зусиль для встановлення справедливого й тривалого миру.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог також візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені.

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що головним питанням на Мюнхенській безпековій конференції буде війна Росії проти України.