Ермак провел телефонные разговоры с дипсоветниками Шольца и Макрона

Глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник провел телефонные разговоры с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Пльотнером.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

В частности, в разговоре с Бонном Ермак рассказал о ситуации на поле боя, о самых сложных направлениях фронта и оборонных потребностях Украины.

Ермак и Бонн также обсудили украинско-французское сотрудничество и скоординировали усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

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А в разговоре с Пльотнером основными темами стали ситуация с безопасностью, продолжение помощи Украине со стороны Германии и активизация международной поддержки в военной и финансовой сферах.

Речь шла и о Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в фокусе которой будут вопросы, связанные с усилением оборонной помощи Украине и координацией международных усилий для установления справедливого и прочного мира.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

Специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог также примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене.

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что главным вопросом на Мюнхенской конференции по безопасности будет война России против Украины.