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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг раскритиковал главу внешнеполитического ведомства ЕС Каю Каллас за заявление, в котором говорится о том, что Европа должна играть центральную роль в любых переговорах об урегулировании войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан заявил в соцсети Х (Twitter), что пока президент США Дональд Трамп и лидер РФ Владимир Путин договариваются о мире, чиновники ЕС делают "ничтожные заявления".

"Это заявление является печальным свидетельством плохого брюссельского лидерства. Пока президенты Трамп и Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС выступают с никчемными заявлениями", – заявил Виктор Орбан.

Он имел в виду совместную декларацию главы дипломатии ЕС, Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании в поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую они выпустили в то время, как Трамп и Путин готовятся к переговорам о будущем Украины.

"Нельзя просить место за столом переговоров. Его нужно заслужить! Силой, хорошим лидерством и умной дипломатией. Позиция Брюсселя – поддерживать убийства до тех пор, пока они будут продолжаться – морально и политически неприемлема", – добавил Орбан.

В июле прошлого года Орбан встретился с Владимиром Путиным в Москве, где безуспешно обсуждал мирные предложения для Украины. Его визит вызвал осуждение со стороны Киева и нескольких европейских лидеров. После этой встречи Каллас резко раскритиковала венгерского лидера за то, что он эксплуатирует председательство Венгрии в Совете ЕС.

Как известно, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля и заявил, что они с Путиным планируют встречу. После того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

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