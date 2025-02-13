Молдова не продовжуватиме надзвичайний стан в енергетиці

Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив, що не проситиме парламент продовжити надзвичайний стан в енергетичному секторі, який закінчується в неділю, 16 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Facebook.

Речан зазначив, що у Молдові створили "необхідні умови для постачання природного газу в Придністровський регіон без режиму надзвичайного стану".

"Це було необхідно для того, щоб мати можливість купувати газ і електроенергію, враховуючи, що Росія припинила постачання газу в придністровський регіон", – додав він.

З огляду на це, за словами молдовського премʼєра, у четвер відбулося засідання Комісії з надзвичайних ситуацій уряду Молдови, на якому ухвалили кілька рішень для компенсації тарифів на енергетику для населення. Їх покриватимуть за рахунок допомоги від ЄС.

Нагадаємо, з 16 грудня на всій території Молдови діяв 60-денний надзвичайний стан з огляду на припинення постачання газу в невизнане Придністровʼя, де виробляється електроенергія для всієї країни.

Російський газ припинив надходити в Придністровʼя з 1 січня після того, як Україна припинила його транзит своєю територією.

На початку лютого поставки відновились за рахунок допомоги Євросоюзу, але з 10 лютого лідер невизнаного регіону повідомив, що газ купуватимуть за кредит від Росії.

Для постачання газу Придністров’ю потрібно буде використовувати частково і ГТС України.

Водночас Кишинів продовжує наполягати на тому, щоб Тирасполь прийняв допомогу від ЄС.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь