Молдова не будет продлевать чрезвычайное положение в энергетике

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил, что не будет просить парламент продлить чрезвычайное положение в энергетическом секторе, которое заканчивается в воскресенье, 16 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

Речан отметил, что в Молдове создали "необходимые условия для поставки природного газа в Приднестровский регион без режима чрезвычайного положения".

"Это было необходимо для того, чтобы иметь возможность покупать газ и электроэнергию, учитывая, что Россия прекратила поставки газа в приднестровский регион", – добавил он.

Учитывая это, по словам молдовского премьера, в четверг состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы, на котором приняли несколько решений для компенсации тарифов на энергетику для населения. Их будут покрывать за счет помощи от ЕС.

Напомним, с 16 декабря на всей территории Молдовы действовало 60-дневное чрезвычайное положение в связи с прекращением поставок газа в непризнанное Приднестровье, где вырабатывается электроэнергия для всей страны.

Российский газ прекратил поступать в Приднестровье с 1 января после того, как Украина прекратила его транзит по своей территории.

В начале февраля поставки возобновились за счет помощи Евросоюза, но с 10 февраля лидер непризнанного региона сообщил, что газ будут покупать за кредит от России.

Для поставки газа Приднестровью нужно будет использовать частично и ГТС Украины.

В то же время Кишинев продолжает настаивать на том, чтобы Тирасполь принял помощь от ЕС.

Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь