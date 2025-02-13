Президент Литви відреагував на дзвінок Трампа Путіну

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що умови припинення поточної фази російсько-української війни мають бути такими, щоб Росія не захотіла повторити агресію.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Коментуючи розмову президента США Дональда Трампа і правителя Росії Владіміра Путіна, Науседа наголосив, що умови потенційної мирної угоди мають бути справедливими для України і такими, щоб у Росії не виникало думки повторити агресію проти України, чи напасти на ще якусь країну.

"Нічого не змінилося: агресор залишається агресором, жертва – країна, яка зазнала нападу – залишається такою. Про це не можна забувати", – наголосив президент Литви.

Гітанас Науседа сказав, що очікує на телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

"Мені дуже цікаво почути його оцінки ситуації після вчорашньої розмови з президентом Трампом. Ми обговоримо, що варто зробити у майбутньому", – зазначив він.

Президент Литви зауважив, що доки передумов для сталого миру немає, краще не намагатись "проштовхнути" якусь мирну угоду.

"(Мир в Україні) має бути погоджений у такий спосіб, щоб після цього не було найменшої спокуси перевірити реальну спроможність НАТО як організації", – наголосив Науседа.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після розмови Трампа й Путіна наголосив, що Україні не можна нав’язувати умови миру.

Колишній міністр оборони Британії Грант Шаппс застеріг від "миру", за якого Москва відчуватиме себе переможницею, та вважає, що якщо Україні доведеться визнати втрату певних територій – це обов'язково має супроводжуватись "швидким" шляхом до членства у НАТО.

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