Президент Литвы отреагировал на звонок Трампа Путину

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что условия прекращения текущей фазы российско-украинской войны должны быть такими, чтобы Россия не захотела повторить агрессию.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Комментируя разговор президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина, Науседа отметил, что условия потенциального мирного соглашения должны быть справедливыми для Украины и такими, чтобы у России не возникало мысли повторить агрессию против Украины, или напасть на еще какую-то страну.

"Ничего не изменилось: агрессор остается агрессором, жертва – страна, которая подверглась нападению – остается таковой. Об этом нельзя забывать", – подчеркнул президент Литвы.

Гитанас Науседа сказал, что ожидает телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

"Мне очень интересно услышать его оценки ситуации после вчерашнего разговора с президентом Трампом. Мы обсудим, что стоит сделать в будущем", – отметил он.

Президент Литвы отметил, что пока предпосылок для устойчивого мира нет, лучше не пытаться "протолкнуть" какое-то мирное соглашение.

"(Мир в Украине) должен быть согласован таким образом, чтобы после этого не было ни малейшего соблазна проверить реальную способность НАТО как организации", – подчеркнул Науседа.

Канцлер Германии Олаф Шольц после разговора Трампа и Путина подчеркнул, что Украине нельзя навязывать условия мира.

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс предостерег от "мира", при котором Москва будет чувствовать себя победительницей, и считает, что если Украине придется признать потерю определенных территорий – это обязательно должно сопровождаться "быстрым" путем к членству в НАТО.

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