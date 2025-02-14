У Швеції оголосили перший вирок за новим законом про членство в терористичних організаціях

У Швеції оголосили перший вирок за оновленим законодавством про відповідальність за участь у терористичних організаціях – за підтримку "Ісламської держави" засудили 22-річного юнака.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Йдеться про перший вирок за оновленим законодавством щодо заборони участі у діяльності терористичних організацій, яке набуло чинності у 2023 році.

22-річного юнака, затриманого в аеропорту влітку 2024 року, засудили до 3 років і 3 місяців позбавлення волі за участь у діяльності терористичних організацій, фінансуванні терористичної діяльності і здійснення поїздок з такою метою.

Звинувачення стосувалося п’яти епізодів зі зв'язками з "Ісламською державою", за усіма його визнали винним.

"Розслідування було дуже масштабним і суд отримав детальну картину подій", – зазначили у повідомленні суду.

Оновлення законодавства, що почало діяти з 1 липня 2023 року, передбачає покарання за дії, спрямовані на посилення, популяризацію чи підтримку терористичної організації. До таких дій віднесли у тому числі допомогу з певним обладнанням, надання приміщень для зустрічей, сприяння у поселенні, транспортуванні тощо.

Раніше цього тижня у Швеції затримали 18-річного юнака, який міг готувати теракти з ісламістськими мотивами.

Нагадаємо, Національний центр з оцінки терористичних загроз понизив рівень небезпеки для Швеції з максимального 5-го до 4-го.