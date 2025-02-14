В Швеции огласили первый приговор по обновленному закону о членстве в террористических организациях

В Швеции объявили первый приговор по обновленному законодательству об ответственности за участие в террористических организациях – за поддержку "Исламского государства" осудили 22-летнего юношу.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Речь идет о первом приговоре по обновленному законодательству о запрете участия в деятельности террористических организаций, которое вступило в силу в 2023 году.

22-летнего юношу, задержанного в аэропорту летом 2024 года, приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы за участие в деятельности террористических организаций, финансировании террористической деятельности и осуществление поездок с такой целью.

Обвинение касалось пяти эпизодов со связями с "Исламским государством", по всем его признали виновным.

"Расследование было очень масштабным и суд получил подробную картину событий", – отметили в сообщении суда.

Обновление законодательства, которое начало действовать с 1 июля 2023 года, предусматривает наказание за действия, направленные на усиление, популяризацию или поддержку террористической организации. К таким действиям отнесли в том числе помощь с определенным оборудованием, предоставление помещений для встреч, содействие в поселении, транспортировке и тому подобное.

Ранее на этой неделе в Швеции задержали 18-летнего юношу, который мог готовить теракты с исламистскими мотивами.

Напомним, Национальный центр по оценке террористических угроз понизил уровень опасности для Швеции с максимального 5-го до 4-го.