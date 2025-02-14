ЗМІ: в Австрії можуть поновитись переговори про коаліцію без ультраправих

Консервативна Австрійська народна партія (ÖVP) може поновити переговори про коаліцію із соціал-демократами (SPÖ) після того, як ультраправим так і не вдалось очолити уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ORF.

За інформацією телеканалу, Соціал-демократична партія Австрії, готуючись до потенційних переговорів, вже призначила команду, тоді як в ÖVP все ще займають обережну позицію.

І консерватори, й соціал-демократи прагнуть поновити коаліційні переговори, бо виступають проти повторних дострокових виборів, зазначає ORF.

Офіційно партії не підтверджують, що готуються до повторної спроби сформувати уряд. Водночас у ÖVP у пʼятницю заявили, що на прохання президента Австрії "ми проведемо переговори з іншими партіями".

Нагадаємо, Австрійська партія свободи стала переможцем парламентських виборів у вересні 2024 року. Але спершу переговори про уряд вели консерватори з Народної партії разом із соціалістами й лібералами.

Коли ж вони провалились на початку січня, президент Австрії вручив переговорний мандат лідеру ультраправих Герберту Кіклю.

12 лютого переговори про формування уряду в Австрії між ультраправою Партією свободи і консервативною Народною партією остаточно провалились.

Як уже повідомляла "ЄвроПравда", головною перешкодою на переговорах стало наполягання Партії свободи на тому, що вона контролюватиме і Міністерство фінансів, і Міністерство внутрішніх справ.

Так само партія висунула довгий список неприйнятних для "народників" вимог, таких як винятки з санкцій проти Росії або оскарження переваги судових рішень Європейського Союзу.

Читайте матеріал журналістки "ЄвроПравди" Христини Бондарєвої про те, як Австрія уникла ультраправого канцлера і що буде далі.