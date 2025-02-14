СМИ: в Австрии могут возобновиться переговоры о коалиции без ультраправых

Консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) может возобновить переговоры о коалиции с социал-демократами (SPÖ) после того, как ультраправым так и не удалось возглавить правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ORF.

По информации телеканала, Социал-демократическая партия Австрии, готовясь к потенциальным переговорам, уже назначила команду, тогда как в ÖVP все еще занимают осторожную позицию.

И консерваторы, и социал-демократы стремятся возобновить коалиционные переговоры, потому что выступают против повторных досрочных выборов, отмечает ORF.

Официально партии не подтверждают, что готовятся к повторной попытке сформировать правительство. В то же время в ÖVP в пятницу заявили, что по просьбе президента Австрии "мы проведем переговоры с другими партиями".

Напомним, Австрийская партия свободы стала победителем парламентских выборов в сентябре 2024 года. Но сначала переговоры о правительстве вели консерваторы из Народной партии вместе с социалистами и либералами.

Когда же они провалились в начале января, президент Австрии вручил переговорный мандат лидеру ультраправых Герберту Киклю.

12 февраля переговоры о формировании правительства в Австрии между ультраправой Партией свободы и консервативной Народной партией окончательно провалились.

Как уже сообщала "ЕвроПравда", главным препятствием на переговорах стало настаивание Партии свободы на том, что она будет контролировать и Министерство финансов, и Министерство внутренних дел.

Так же партия выдвинула длинный список неприемлемых для "народников" требований, таких как исключения из санкций против России или обжалование преимущества судебных решений Европейского Союза.

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