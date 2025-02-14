В Румынии ответили Вэнсу, который критикует перенос президентских выборов

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку отреагировал на заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, который раскритиковал перенос в Румынии президентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Чолаку написал в X (Twitter).

Румынский премьер заверил, что его страна остается "защитником демократических ценностей, которые Европа разделяет с США".

"Все органы власти Румынии обязуются организовывать свободные и честные выборы, расширяя права и возможности граждан и гарантируя свободу голоса", – добавил он.

В речи на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс раскритиковал отмену выборов президента Румынии из-за российского вмешательства.

"Вы можете считать, что речь идет о российском вмешательстве через соцсети... Но если ваша демократия может быть разрушена рекламой в соцсетях на несколько тысяч долларов – то, может, эта демократия не была такой сильной?" -заявил он.

Напомним, в начале декабря 2024 года Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Кэлина Джорджеску.

Джорджеску – антизападного кандидата, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии, – связали с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.

Отметим, что Джорджеску добивался приостановления решения Конституционного суда Румынии об отмене выборов, но Европейский суд по правам человека отклонил его жалобу.

Первый тур повторных президентских выборов в Румынии состоится 4 мая, а второй – 18 мая.

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