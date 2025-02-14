Генсек НАТО назвав суперечливу промову віцепрезидента США "філософською"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи промову віцепрезидента США Джей Ді Венса, виголошену на Мюнхенській безпековій конференції, заявив, що вона була закликом до єдності Європи та Америки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю CNN.

Рютте охарактеризував промову Венса як "більш філософську".

"Але він дуже підкреслив єдність США і Європи, що ми справді є однією сім'єю, і справді, коли він натякав на наші спільні цінності свободи слова, демократії тощо, і це цінності, які нас пов'язують", – додав генсек.

У своїй промові Венс, нагадаємо, звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова і відмові допускати праворадикальні партії до влади.

У відповідь глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре теж не погодився з критикою Європи в промові віцепрезидента США.