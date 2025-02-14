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Генсек НАТО назвал противоречивую речь вице-президента США "философской"

Новости — Пятница, 14 февраля 2025, 22:18 — Олег Павлюк

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя речь вице-президента США Джей Ди Венса, произнесенную на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что она была призывом к единству Европы и Америки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

Рютте охарактеризовал речь Вэнса как "более философскую".

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"Но он очень подчеркнул единство США и Европы, что мы действительно являемся одной семьей, и действительно, когда он намекал на наши общие ценности свободы слова, демократии и т.д., и это ценности, которые нас связывают", – добавил генсек.

В своей речи Вэнс, напомним, обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова и отказе допускать праворадикальные партии к власти.

В ответ глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре тоже не согласился с критикой Европы в речи вице-президента США.

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Рютте США
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