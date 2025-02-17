У Франції кажуть, що через напружені відносини з США Європі треба більше витрачати на оборону

Французький міністр у справах заморських територій Манюель Вальс заявив, що переломний момент у відносинах із США змушує Європу захищати Україну і збільшувати свої витрати на оборону більше, ніж будь-коли раніше.

Про це він сказав у понеділок, 17 лютого, в інтерв’ю французьким ЗМІ, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Вальс заявив, що наразі Європа переживає переломний момент у відносинах зі Сполученими Штатами.

"Ми перебуваємо у переломному етапі", – заявив він.

За його словами, це змушує ЄС "більше, ніж будь-коли раніше, захищати Україну і збільшувати свої витрати на оборону".

ЗМІ повідомили в суботу, 15 лютого, що США надіслали європейським урядам опитувальник, в якому запитують, який внесок вони могли би зробити в гарантії безпеки України.

Наступного дня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон проведе екстрений саміт європейських лідерів у понеділок, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що може дати дозвіл європейським країнам купувати американську зброю для України.