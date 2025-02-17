Во Франции говорят, что из-за напряженных отношений с США Европе надо больше тратить на оборону

Французский министр по делам заморских территорий Манюэль Вальс заявил, что переломный момент в отношениях с США заставляет Европу защищать Украину и увеличивать свои расходы на оборону больше, чем когда-либо прежде.

Об этом он сказал в понедельник, 17 февраля, в интервью французским СМИ, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Вальс заявил, что сейчас Европа переживает переломный момент в отношениях с Соединенными Штатами.

"Мы находимся в переломном этапе", – заявил он.

По его словам, это заставляет ЕС "больше, чем когда-либо прежде, защищать Украину и увеличивать свои расходы на оборону".

СМИ сообщили в субботу, 15 февраля, что США направили европейским правительствам опросник, в котором спрашивают, какой вклад они могли бы сделать в гарантии безопасности Украины.

На следующий день министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон проведет экстренный саммит европейских лидеров в понедельник, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что может дать разрешение европейским странам покупать американское оружие для Украины.