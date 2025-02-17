Суд у Швеції виправдав трьох чоловіків після підозр у підготовці теракту

Шведський суд у понеділок визнав трьох чоловіків невинними в підготовці терористичних злочинів в північній країні в 2023 і 2024 роках в ім'я "Ісламської держави".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Однак, окрім виправдання у справі про можливу підготовку терактів, троє чоловіків разом з четвертим були визнані винними в участі в терористичній організації "Ісламська держава в Сомалі", йдеться в заяві суду.

Участь включала вербування в організацію, поширення пропаганди, а також проведення тренувань з озброєння, йдеться в повідомленні.

У грудневому обвинувальному висновку прокурори заявили, що ці троє мали намір вбити або поранити інших, але не розкрили конкретну мету запланованого нападу, а також повідомили, що вони мали зв'язки з ісламською організацією поблизу Стокгольма.

Поліція безпеки окремо заявила тоді, що підозрювані були заарештовані з метою запобігання можливому нападу.

14 лютого у Швеції оголосили перший вирок за оновленим законодавством про відповідальність за участь у терористичних організаціях – за підтримку "Ісламської держави" засудили 22-річного юнака.

Перед тим у Швеції затримали 18-річного юнака, який міг готувати теракти з ісламістськими мотивами.

Нагадаємо, Національний центр з оцінки терористичних загроз в лютому понизив рівень небезпеки для Швеції з максимального 5-го до 4-го.