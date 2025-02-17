Суд в Швеции оправдал трех мужчин после подозрений в подготовке теракта

Шведский суд в понедельник признал трех мужчин невиновными в подготовке террористических преступлений в северной стране в 2023 и 2024 годах во имя "Исламского государства".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Однако, кроме оправдания по делу о возможной подготовке терактов, трое мужчин вместе с четвертым были признаны виновными в участии в террористической организации "Исламское государство в Сомали", говорится в заявлении суда.

Участие включало вербовку в организацию, распространение пропаганды, а также проведение тренировок по вооружению, говорится в сообщении.

В декабрьском обвинительном заключении прокуроры заявили, что эти трое намеревались убить или ранить других, но не раскрыли конкретную цель запланированного нападения, а также сообщили, что они имели связи с исламской организацией вблизи Стокгольма.

Полиция безопасности отдельно заявила тогда, что подозреваемые были арестованы с целью предотвращения возможного нападения.

14 февраля в Швеции объявили первый приговор по обновленному законодательству об ответственности за участие в террористических организациях – за поддержку "Исламского государства" осудили 22-летнего юношу.

Перед тем в Швеции задержали 18-летнего юношу, который мог готовить теракты с исламистскими мотивами.

Напомним, Национальный центр по оценке террористических угроз в феврале понизил уровень опасности для Швеции с максимального 5-го до 4-го.