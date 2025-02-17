Поблизу Лісабона стався землетрус магнітудою 4,7

Землетрус силою 4,7 за шкалою Ріхтера сколихнув землю в районі Лісабона в понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія RTP.

Епіцентр землетрусу розташувався в районі Сейшал, приблизно за 24 кілометри від столиці Португалії.

За даними Національного управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (ANEPC), в результаті землетрусу не було зафіксовано жодних особистих або матеріальних збитків.

"Сьогодні, 17 лютого, о 13:24 за місцевим часом, на станціях материкової сейсмічної мережі було зафіксовано землетрус силою 4,7 за шкалою Ріхтера, епіцентр якого знаходився на захід від Сейшала", – додали у відомстві.

Португальський Інститут моря і атмосфери (IPMA) повідомив, що о 13:24 "землетрус силою 4,7 був зафіксований на станціях материкової сейсмічної мережі, епіцентр знаходився приблизно в 14 кілометрах на південний захід від Сейшала".

"За наявною на сьогодні інформацією, цей землетрус не спричинив жодних людських жертв або матеріальних збитків і відчувався з максимальною інтенсивністю V/VI (за модифікованою шкалою Меркаллі) в муніципалітетах Алмада і Сесимбра", – додали у відомстві.

В IPMA пояснили, що визначення епіцентру землетрусу "є складним фізичним і математичним процесом, який залежить від набору даних, алгоритмів і моделей поширення сейсмічних хвиль".

Один з найпотужніших землетрусів за останні десятиліття стався в Лісабоні в серпні минулого року, коли землетрус мав магнітуду 5,3.

Нагадаємо, в останні тижні від землетрусів потерпає популярний грецький острів Санторіні. Через часті поштовхи, що можуть бути провісником сильного землетрусу, тисячі туристів і мешканців поїхали з острова. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.

Ввечері 10 лютого Санторіні сколихнув найсильніший за цей час поштовх магнітудою 5,3.