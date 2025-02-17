Возле Лиссабона произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера всколыхнуло землю в районе Лиссабона в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания RTP.

Эпицентр землетрясения находился в районе Сейшал, примерно в 24 километрах от столицы Португалии.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите (ANEPC), в результате землетрясения не было зафиксировано никаких личных или материальных убытков.

"Сегодня, 17 февраля, в 13:24 по местному времени, на станциях материковой сейсмической сети было зафиксировано землетрясение силой 4,7 по шкале Рихтера, эпицентр которого находился к западу от Сейшала", – добавили в ведомстве.

Португальский Институт моря и атмосферы (IPMA) сообщил, что в 13:24 "землетрясение силой 4,7 было зафиксировано на станциях материковой сейсмической сети, эпицентр находился примерно в 14 километрах к юго-западу от Сейшала".

"По имеющейся на сегодняшний день информации, это землетрясение не повлекло никаких человеческих жертв или материального ущерба и ощущалось с максимальной интенсивностью V/VI (по модифицированной шкале Меркалли) в муниципалитетах Алмада и Сесимбра", – добавили в ведомстве.

В IPMA пояснили, что определение эпицентра землетрясения "является сложным физическим и математическим процессом, который зависит от набора данных, алгоритмов и моделей распространения сейсмических волн".

Одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия произошло в Лиссабоне в августе прошлого года, когда землетрясение имело магнитуду 5,3.

Напомним, в последние недели от землетрясений страдает популярный греческий остров Санторини. Из-за частых толчков, которые могут быть предвестником сильного землетрясения, тысячи туристов и жителей уехали с острова. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.

Вечером 10 февраля на Санторини произошел сильнейший за это время толчок магнитудой 5,3.