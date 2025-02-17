Норвегія допоможе організаціям, які постраждали від замороження фінансування США

Уряд Норвегії у понеділок, 17 лютого, анонсував підписання багаторічних угод про фінансування з шістьома неурядовими організаціями, частина з яких постраждала через заморожування допомоги з боку США.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні норвезького уряду.

Згідно з рішенням уряду Норвегії, протягом 2025-2029 років він щороку виділятиме шістьом неурядовим організаціям 1,9 мільярда крон ($171 мільйон) для "швидкої, гнучкої та цільової допомоги в надзвичайних ситуаціях".

"Потреба в екстреній допомозі досягла безпрецедентного рівня, а глобальне фінансування гуманітарних зусиль є більш невизначеним, ніж це було протягом тривалого часу", – прокоментував міністр міжнародного розвитку Норвегії Асмунд Аукруст.

Серед шести обраних урядом Норвегії організацій є кілька, які нещодавно оголосили про значне скорочення своїх гуманітарних зусиль після рішення США заморозити практично всю міжнародну допомогу.

Це зокрема Норвезька народна допомога (NPA), яка спеціалізується на операціях з розмінування, та Норвезька рада у справах біженців (NRC) – вона допомагає внутрішньо переселеним людям і в Україні.

Нагадаємо, адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID.

Після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

Тим часом федеральний суддя наказав адміністрації Трампа тимчасово скасувати заморожування фінансування, яке зупинило американську допомогу та роботу з розвитку в усьому світі.