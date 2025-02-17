Норвегия поможет организациям, пострадавшим от заморозки финансирования США

Правительство Норвегии в понедельник, 17 февраля, анонсировало подписание многолетних соглашений о финансировании с шестью неправительственными организациями, часть из которых пострадала из-за замораживания помощи со стороны США.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении норвежского правительства.

Согласно решению правительства Норвегии, в течение 2025-2029 годов оно ежегодно будет выделять шести неправительственным организациям 1,9 миллиарда крон ($171 млн) для "быстрой, гибкой и целевой помощи в чрезвычайных ситуациях".

"Потребность в экстренной помощи достигла беспрецедентного уровня, а глобальное финансирование гуманитарных усилий является более неопределенным, чем это было в течение длительного времени", – прокомментировал министр международного развития Норвегии Асмунд Аукруст.

Среди шести выбранных правительством Норвегии организаций есть несколько, которые недавно объявили о значительном сокращении своих гуманитарных усилий после решения США заморозить практически всю международную помощь.

Это в частности Норвежская народная помощь (NPA), которая специализируется на операциях по разминированию, и Норвежский совет по делам беженцев (NRC) – он помогает внутренне переселенным людям и в Украине.

Напомним, администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID.

После того как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

Тем временем федеральный судья приказал администрации Трампа временно отменить замораживание финансирования, которое остановило американскую помощь и работу по развитию во всем мире.