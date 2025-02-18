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У греческих островов, которые "трясет" уже три недели, произошло еще два значительных землетрясения

Новости — Вторник, 18 февраля 2025, 10:06 — Мария Емец

В районе греческих островов Санторини и Аморгос, где с конца января наблюдается повышенная сейсмическая активность, в течение одного часа произошли подземные толчки магнитудой около 5.

Об этом сообщает Protothema, пишет "Европейская правда".

Рано утром 18 февраля в районе между островами Санторини и Аморгос в течение одного часа зафиксировали два землетрясения – магнитудой 5 и 4,9, которые были ощутимы также в Аттике.

Перед тем около 5 часов утра в том же районе был толчок силой 4,5.

Повышенная сейсмическая активность в районе островов Санторини и Аморгос началась ориентировочно с 26 января. Из-за частых толчков, которые могут быть предвестником сильного землетрясения, тысячи туристов и жителей уехали с острова. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.

Министр гражданской защиты Греции Василис Кикилиас заявил, что страна вскоре создаст эвакуационный порт на острове Санторини, чтобы облегчить безопасную эвакуацию людей в случае более сильного землетрясения.

Самое сильное за этот период землетрясение произошло вечером 10 февраля, магнитуда составила 5,3.

Вблизи столицы Португалии Лиссабона 17 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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Греция
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