Премʼєр Швеції підтвердив участь у другому кризовому саміті в Парижі

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон візьме участь у другій кризовій зустрічі європейських держав, скликаній президентом Франції Еммануюлем Макроном у середу, 19 лютого.

Про це речник шведського премʼєра підтвердив у коментарі Dagens Nyheter, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника Крістерссона, він візьме участь у зустрічі європейських лідерів у Парижі.

Раніше ЗМІ писали, що Франція планує провести в середу, 19 лютого, другий саміт, щоб обговорити Україну і європейську безпеку. На нього вона запросила європейські країни, які не були присутні на першій зустрічі.

Свою участь уже підтвердила Румунія, яку представлятиме тимчасовий президент Іліє Болоян.

На екстреному саміті 17 лютого були лідери найбільших держав ЄС та Британія – загалом вісім країн, також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу. Деякі столиці висловили розчарування тим, що їх не запросили.

На тій зустрічі Швецію представляла данська премʼєрка Метте Фредеріксен.

За підсумками саміту французький президент Емманюель Макрон заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону.

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