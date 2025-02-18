Премьер Швеции подтвердил участие во втором кризисном саммите в Париже

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон примет участие во второй кризисной встрече европейских государств, созванной президентом Франции Эммануилом Макроном в среду, 19 февраля.

Об этом представитель шведского премьера подтвердил в комментарии Dagens Nyheter, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя Кристерссона, он примет участие во встрече европейских лидеров в Париже.

Ранее СМИ писали, что Франция планирует провести в среду, 19 февраля, второй саммит, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность. На него она пригласила европейские страны, которые не присутствовали на первой встрече.

Свое участие уже подтвердила Румыния, которую будет представлять временный президент Илие Болоян.

На экстренном саммите 17 февраля были лидеры крупнейших государств ЕС и Великобритании – всего восемь стран, также генсек НАТО и руководство Евросоюза. Некоторые столицы выразили разочарование тем, что их не пригласили.

На той встрече Швецию представляла датский премьер Метте Фредериксен.

По итогам саммита французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что страны договорились работать над поддержкой Украины и инвестициями в оборону.

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