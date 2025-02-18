У Папы Римского Франциска во время госпитализации обнаружили двустороннюю пневмонию, из-за чего он не сможет участвовать в публичных мероприятиях дольше, чем ожидалось.

Соответствующий пресс-релиз распространил вечером 18 февраля Святой Престол, передает "Европейская правда".

Как сообщается, повторная компьютерная томография грудной клетки обнаружила у Папы "начало двусторонней пневмонии, что требует дополнительной фармакологической терапии".

"Тем не менее, Папа Франциск остается в хорошем настроении", – отмечают в Святом Престоле.

Там также говорят, что Франциск "выражает благодарность за поддержку, которую испытывает в это время, и просит продолжать молиться за него".

Папу Римского госпитализировали 14 февраля для лечения бронхита в Университетскую клинику Агостино Джемелли в Риме, а публичные мероприятия на следующие несколько дней с его участием отменили.

88-летний Франциск, который является понтификом с 2013 года, за последние два года несколько раз болел гриппом и имеет другие проблемы со здоровьем. В молодости у него развился плеврит и ему удалили часть одного из легких.

У понтифика также есть немало хронических недугов. Из-за проблем с коленом ему приходится передвигаться на коляске, а в 2021 году ему делали операцию кишечника.

В связи с этим Франциск не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.