Шольц о заявлениях Трампа в сторону Зеленского: неправильно и опасно

Канцлер Германии Олаф Шольц резко отверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский является "диктатором".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии Spiegel.

По словам Шольца, "просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в его демократической легитимности".

"Правда такова: Владимир Зеленский является избранным главой государства Украины. Тот факт, что во время войны не могут быть проведены надлежащие выборы, соответствует украинской конституции и избирательному законодательству. Никто не должен утверждать обратное", – добавил он.

Канцлер Германия напомнил, что именно Россия под руководством Владимира Путина начала войну в Украине: "Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессивной войны. День за днем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре считает заявления Трампа глубоко необоснованными.