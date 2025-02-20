ЗМІ: угорські спецслужби не мають надійних доказів кампанії України проти Орбана

Інформація зовнішньої розвідки Угорщини про нібито план України розпочати кампанію проти Віктора Орбана, імовірно, ґрунтується на неперевірених даних.

Про це стало відомо порталу VSquare, повідомляє "Європейська правда".

Джерела порталу розповіли про деталі закритого брифінгу комітету з національної безпеки парламенту Угорщини, де розповіли про нібито кампанію спецслужб України з "очорнення" Орбана.

За інформацією VSquare, управління зовнішньої розвідки Угорщини лише зібрало інформацію про "очевидний намір" української розвідки розпочати медіа-кампанію проти Орбана.

Одне з джерел уточнило, що навіть конкретні розвідувальні дані про наміри України були розпливчастими і не містили певних важливих конкретних деталей.

Крім того, кажуть співрозмовники VSquare, спосіб, у який звіт угорської розвідки був викладений, стурбував посадовців, які працюють у сфері національної безпеки та розвідки Угорщини.

Вони вважають, що таким чином поставили під загрозу джерела та операції угорської розвідки в Україні, а також можуть зашкодити відносинам Угорщини з міжнародними партнерами у сфері розвідки.

Нагадаємо, на початку лютого лідер фракції партії влади Угорщини "Фідес" Мате Кочиш заявив, що, за інформацією угорських спецслужб, Україна розгорнула кампанію з "очорнення" Орбана.

Після цього заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор прибув до Києва, щоб вимагати в української влади пояснень щодо нібито "наклепницької кампанії" проти Угорщини.

Міністерство закордонних справ України, своєю чергою, категорично відкинуло звинувачення угорської влади про нібито "кампанію дискредитації" з боку України.