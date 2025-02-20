СМИ: венгерские спецслужбы не имеют надежных доказательств кампании Украины против Орбана

Информация внешней разведки Венгрии о якобы плане Украины начать кампанию против Виктора Орбана, вероятно, основывается на непроверенных данных.

Об этом стало известно порталу VSquare, сообщает "Европейская правда".

Источники портала рассказали о деталях закрытого брифинга комитета по национальной безопасности парламента Венгрии, где рассказали о якобы кампании спецслужб Украины по "очернению" Орбана.

По информации VSquare, управление внешней разведки Венгрии лишь собрало информацию об "очевидном намерении" украинской разведки начать медиа-кампанию против Орбана.

Один из источников уточнил, что даже конкретные разведывательные данные о намерениях Украины были расплывчатыми и не содержали определенных важных конкретных деталей.

Кроме того, говорят собеседники VSquare, способ, которым отчет венгерской разведки был изложен, обеспокоил чиновников, работающих в сфере национальной безопасности и разведки Венгрии.

Они считают, что таким образом поставили под угрозу источники и операции венгерской разведки в Украине, а также могут повредить отношениям Венгрии с международными партнерами в сфере разведки.

Напомним, в начале февраля лидер фракции партии власти Венгрии "Фидес" Мате Кочиш заявил, что, по информации венгерских спецслужб, Украина развернула кампанию по "очернению" Орбана.

После этого заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Модьор прибыл в Киев, чтобы потребовать у украинских властей объяснений относительно якобы "клеветнической кампании" против Венгрии.

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, категорически отвергло обвинения венгерских властей о якобы "кампании дискредитации" со стороны Украины.