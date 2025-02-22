Премʼєрка Італії виступить на заході консерваторів у США попри зігування Беннона

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не змінила планів виступити на конференції консерваторів CPAC у Вашингтоні попри заклики зробити це через неоднозначний жест колишнього радника Дональда Трампа Стівена Беннона.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Лідерка "Братів Італії" Мелоні має виступити з промовою на конференції CPAC у 20:15 за Києвом. Це станеться попри суперечливий жест Беннона, який багато хто розцінив як нацистський салют.

В опозиційній Демократичній партії Італії раніше закликали Мелоні наслідувати приклад лідера французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Джордана Барделли.

Він відмовився від участі у CPAC через "жест Беннона, що натякає на нацистську ідеологію".

Як зазначає AFP, Мелоні, відома тісними відносинами з Трампом, в останні дні утримувалась від публічного коментування його заяв і дій – зокрема й тоді, коли президент США назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Раніше багато людей сприйняли за нацистське вітання жест, використаний американським мільярдером і близьким соратником Трампа Ілоном Маском. Після розголосу Маск назвав такі звинувачення "брудними трюками".