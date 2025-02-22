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Премʼєрка Італії виступить на заході консерваторів у США попри зігування Беннона

Новини — Субота, 22 лютого 2025, 16:33 — Олег Павлюк

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не змінила планів виступити на конференції консерваторів CPAC у Вашингтоні попри заклики зробити це через неоднозначний жест колишнього радника Дональда Трампа Стівена Беннона.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Лідерка "Братів Італії" Мелоні має виступити з промовою на конференції CPAC у 20:15 за Києвом. Це станеться попри суперечливий жест Беннона, який багато хто розцінив як нацистський салют.

В опозиційній Демократичній партії Італії раніше закликали Мелоні наслідувати приклад лідера французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Джордана Барделли.

Беннон назвав лідера ультраправих Франції боягузом за відмову виступати після зігування

Він відмовився від участі у CPAC через "жест Беннона, що натякає на нацистську ідеологію".

Як зазначає AFP, Мелоні, відома тісними відносинами з Трампом, в останні дні утримувалась від публічного коментування його заяв і дій – зокрема й тоді, коли президент США назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Раніше багато людей сприйняли за нацистське вітання жест, використаний американським мільярдером і близьким соратником Трампа Ілоном Маском. Після розголосу Маск назвав такі звинувачення "брудними трюками".

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Італія США
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