Премьер Италии выступит на мероприятии в США, несмотря на зигирование Бэннона

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не изменила планов выступить на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне несмотря на призывы сделать это из-за неоднозначного жеста бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Лидер "Братьев Италии" Мелони должна выступить с речью на конференции CPAC в 20:15 по Киеву. Это произойдет несмотря на противоречивый жест Бэннона, который многие расценили как нацистский салют.

В оппозиционной Демократической партии Италии ранее призвали Мелони последовать примеру лидера французской ультраправой партии "Национальное объединение" Джордана Барделлы.

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Он отказался от участия в CPAC из-за "жеста Бэннона, намекающего на нацистскую идеологию".

Как отмечает AFP, Мелони, известная тесными отношениями с Трампом, в последние дни воздерживалась от публичного комментирования его заявлений и действий – в том числе и тогда, когда президент США назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Ранее многие восприняли за нацистское приветствие жест, использованный американским миллиардером и близким соратником Трампа Илоном Маском. После огласки Маск назвал такие обвинения "грязными трюками".