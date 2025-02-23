Зеленський: США не натякали на можливе відключення Starlink в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що натяки від США на можливість відключення в Україні терміналів супутникової інтернет-системи Starlink не надходили, однак до цього потрібно готуватись.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції у неділю.

За словами Зеленського, він побачив у ЗМІ повідомлення про те, що США погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

"Натяків (на можливе відключення від Starlink – Ред.) не було. В медіа це бачили. Повинні бути готові, так. Відповідні інституції наші над цим працюють", – зазначив український президент.

Він наголосив, що відключати Starlink в Україні не правильно, оскільки за ці системи щомісяця сплачуються гроші.

"Ми платимо за це, це не безкоштовна допомога. Ми вдячні за ці технології, але ми за них платимо...Тому будемо вважати, що поки немає таких ризиків, що це дійсно тільки в медіапросторі", – додав Зеленський.

Напередодні агентство Reuters повідомило про те, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

Віцепремʼєр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що не вважає можливим відключення в Україні терміналів супутникового звʼязку Starlink, які оплачує польська сторона.

Американський мільярдер Ілон Маск назвав неправдивим повідомлення про те, що питання можливості відключення України від супутникової мережі Starlink піднімалося на переговорах про українські надра.