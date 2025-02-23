Зеленский: США не намекали на возможное отключение Starlink в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что намеки от США на возможность отключения в Украине терминалов спутниковой интернет-системы Starlink не поступали, однако к этому нужно готовиться.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции в воскресенье.

По словам Зеленского, он увидел в СМИ сообщения о том, что США угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

"Намеков (на возможное отключение от Starlink – Ред.) не было. В медиа это видели. Должны быть готовы, да. Соответствующие институты наши над этим работают", – отметил украинский президент.

Он подчеркнул, что отключать Starlink в Украине неправильно, поскольку за эти системы ежемесячно платятся деньги.

"Мы платим за это, это не бесплатная помощь. Мы благодарны за эти технологии, но мы за них платим...Поэтому будем считать, что пока нет таких рисков, что это действительно только в медиапространстве", – добавил Зеленский.

Накануне агентство Reuters сообщило о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что не считает возможным отключение в Украине терминалов спутниковой связи Starlink, которые оплачивает польская сторона.

Американский миллиардер Илон Маск назвал ложным сообщение о том, что вопрос возможности отключения Украины от спутниковой сети Starlink поднимался на переговорах об украинских недрах.