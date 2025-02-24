Министр обороны Дании: европейские страны заинтересованы в оборонных разработках Украины

Украинские оборонные компании могут уже вскоре открывать производство в странах ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время специальной встречи в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука, сделал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Датский министр заявил о необходимости увеличивать инвестиции в производство оружия в Украине, ведь у украинской оборонной отрасли – большой потенциал.

"Нужно вкладывать напрямую, чтобы предоставить украинцам возможность самим заботиться о своей безопасности. А для этого увеличивать и ускорять закупки", – отметил министр.

Поульсен обращает внимание, что Дания финансировала разработку Украиной дронов и ракет.

"А в будущем некоторые компании в Украине могут разворачивать производство в Европе, возможно, в Дании, чтобы и мы имели такое вооружение", – объясняет он.

По его словам у датских компаний есть интерес к сотрудничеству с украинским вооруженным сектором, а также "есть интерес к результатам работы украинских оборонной отрасли".

Как известно, "датская модель" возникла из меморандума, который Украина и Дания подписали в июне 2024 года. Дания тогда стала первой страной, которая одобрила закупку вооружения и техники у украинских производителей.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что сейчас его страна работает над различными мерами по аналогии с "датской моделью" – прямой поддержкой оборонного сектора Украины.