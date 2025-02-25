Вероятные партнеры по правительству и левые раскритиковали Мерца за приглашение премьера Израиля

В Германии раскритиковали вероятного следующего канцлера Фридриха Мерца за приглашение посетить страну премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, на которого Международный уголовный суд выдал международный ордер на арест.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Spiegel.

В частности, эксперт по вопросам внешней политики СДПГ Нильс Шмид заявил, что независимость Международного уголовного суда имеет центральное значение, и "мы уважаем его процедуры и решения его органов. Это касается всех без исключения".

В интервью агентству Reuters Шмид сказал, что "императив здравомыслящей дипломатии" требует от немецкого правительства "найти подходящие пути и средства для поддержания тесных отношений с израильским правительством в будущем, не подрывая при этом авторитет МУС".

Шмид намекнул на выход, который предусматривает привлечение "сильной и независимой" судебной системы Израиля к расследованию возможных нарушений международного права.

Это соответствовало бы принципу комплементарности МУС, который подчеркивает юрисдикцию национальных судов, если они ведут соответствующие производства. "Этот вариант открыт для израильских властей в любое время и остается неизменным", – заявил он.

Примечательно, что СДПГ является главным потенциальным партнером ХДС/ХСС в будущем правительстве.

Левая партия, с другой стороны, назвала приглашение Нетаньяху "катастрофой" и обвинила лидера ХДС в "двойных стандартах". Сопредседатель Левой партии Ян ван Акен заявил, что Германия всегда настаивала на том, что международные ордера на арест должны выполняться.

"Если Владимир Путин приезжает в Германию, то этот ордер на арест должен быть выполнен. То же самое касается и Нетаньяху", – сказал он.

Фридрих Мерц заявил в понедельник, 24 февраля, что пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить страну и найдет способ сделать это, чтобы тот не был арестован по ордеру Международного уголовного суда.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

В конце января Мерц заявил, что в случае избрания его главой правительства он положит конец "фактическому эмбарго" на экспорт определенных видов вооружений Израиля, а также намекнул, что не выполнит ордер МУС на арест Нетаньяху.