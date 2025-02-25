Болгарія хоче оцінки ЄС її готовності перейти на євро наступного року

Болгарія звернеться до Європейської комісії та Європейського центрального банку з проханням оцінити, чи відповідає вона всім критеріям для вступу до єврозони в січні наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Щоб приєднатися до єврозони, рівень інфляції в країні не може перевищувати на 1,5 відсоткових пункти рівень інфляції в трьох країнах-членах з найкращими показниками.

"Останні дані показали, що Болгарія досягла цільового рівня інфляції", – сказала міністр фінансів Теменужка Петкова, маючи на увазі, що інфляція в лютому склала 2,6%.

Болгарія, яка є найбіднішою країною ЄС, заявила про свою мету приєднатися до єврозони в січні наступного року. Їй ще належить ухвалити бюджет на 2025 рік, який встановить цільовий показник дефіциту на рівні 3% валового внутрішнього продукту, що є межею для членства в єврозоні.

Економісти кажуть, що Болгарія, валюта якої, лев, вже давно прив'язана до євро, залучила б більше іноземних інвестицій, якби прийняла єдину валюту, і забезпечила б підвищення кредитних рейтингів, що могло б скоротити витрати на боргове фінансування.

Болгари розділилися в думках щодо запровадження євро, багато хто побоюється, що це призведе до різкого зростання цін, як це сталося в Хорватії, коли вона прийняла євро в 2023 році.

У суботу кілька тисяч прихильників болгарської ультранаціоналістичної партії "Відродження" побилися з поліцією, намагаючись штурмувати будівлю місії Європейського Союзу під час протесту проти запровадження євро.

Проросійська ультраправа болгарська партія "Відродження" відома тим, що на початку 2024 року відправила делегацію до Москви на запрошення партії Владіміра Путіна.

Колишній прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков назвав партію неофашистською через агресивну поведінку її лідера та прихильників.