Болгария обратится к Европейской комиссии и Европейскому центральному банку с просьбой оценить, соответствует ли она всем критериям для вступления в еврозону в январе следующего года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Чтобы присоединиться к еврозоне, уровень инфляции в стране не может превышать на 1,5 процентных пункта уровень инфляции в трех странах-членах с лучшими показателями.

"Последние данные показали, что Болгария достигла целевого уровня инфляции", – сказала министр финансов Теменужка Петкова, имея в виду, что инфляция в феврале составила 2,6%.

Болгария, которая является самой бедной страной ЕС, заявила о своей цели присоединиться к еврозоне в январе следующего года. Ей еще предстоит принять бюджет на 2025 год, который установит целевой показатель дефицита на уровне 3% валового внутреннего продукта, что является пределом для членства в еврозоне.

Экономисты говорят, что Болгария, валюта которой, лев, уже давно привязана к евро, привлекла бы больше иностранных инвестиций, если бы приняла единую валюту, и обеспечила бы повышение кредитных рейтингов, что могло бы сократить расходы на долговое финансирование.

Болгары разделились во мнениях относительно введения евро, многие опасаются, что это приведет к резкому росту цен, как это произошло в Хорватии, когда она приняла евро в 2023 году.

В субботу несколько тысяч сторонников болгарской ультранационалистической партии "Возрождение" подрались с полицией, пытаясь штурмовать здание миссии Европейского Союза во время протеста против введения евро.

Пророссийская ультраправая болгарская партия "Возрождение" известна тем, что в начале 2024 года отправила делегацию в Москву по приглашению партии Владимира Путина.

Бывший премьер-министр Болгарии Николай Денков назвал партию неофашистской из-за агрессивного поведения ее лидера и сторонников.