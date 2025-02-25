У Польщі анонсували передачу Україні ще тисяч терміналів Starlink

Віцепремʼєр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський підтвердив, що Варшава і далі підтримуватиме в Україні супутниковий звʼязок Starlink.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі телеканалу TVN24.

Гавковський сказав, що "Польща сьогодні підтримує інтернет в Україні".

"Starlink забезпечує інтернет, безпеку в цивільній та військовій сферах. Завдяки цьому фронт тримається. Я розмовляв у суботу з віцепрем'єр-міністром України, який відповідає за цю частину кібербезпеки (імовірно, Михайлом Федоровим. – Ред.)", – додав він.

Польський віцепремʼєр наголосив, що "не може уявити" відключення Starlink, як про це раніше писали ЗМІ.

"Польща утримує її, Польща купила Starlink і віддала її Україні. Польща генерує безпеку, тому що платить абонплату. Я не можу собі уявити, щоб якась американська корпорація порушила такі домовленості", – пояснив Гавковський.

Також урядовець анонсував, що Варшава замовляє "ще п'ять тисяч Starlink, вони вже частково оплачені і будуть відправлені в Україну в найближчі тижні, місяці".

Комплекти Starlink – це мобільні маршрутизатори, які забезпечують доступ до супутникового інтернету. Близько 85% із 20 тисяч терміналів, що працюють в Україні, були повністю або частково профінансовані зовнішніми джерелами, зокрема й Польщею.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що натяки від США на можливість відключення в Україні терміналів супутникової інтернет-системи Starlink не надходили, однак до цього потрібно готуватись.