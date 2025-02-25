В Польше анонсировали передачу Украине еще тысяч терминалов Starlink

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский подтвердил, что Варшава и дальше будет поддерживать в Украине спутниковую связь Starlink.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире телеканала TVN24.

Гавковский сказал, что "Польша сегодня поддерживает интернет в Украине".

"Starlink обеспечивает интернет, безопасность в гражданской и военной сферах. Благодаря этому фронт держится. Я разговаривал в субботу с вице-премьер-министром Украины, который отвечает за эту часть кибербезопасности (вероятно, Михаилом Федоровым. – Ред.)", – добавил он.

Польский вице-премьер подчеркнул, что "не может представить" отключение Starlink, как об этом ранее писали СМИ.

"Польша удерживает ее, Польша купила Starlink и отдала ее Украине. Польша генерирует безопасность, потому что платит абонплату. Я не могу себе представить, чтобы какая-то американская корпорация нарушила такие договоренности", – пояснил Гавковский.

Также чиновник анонсировал, что Варшава заказывает "еще пять тысяч Starlink, они уже частично оплачены и будут отправлены в Украину в ближайшие недели, месяцы".

Комплекты Starlink – это мобильные маршрутизаторы, которые обеспечивают доступ к спутниковому интернету. Около 85% из 20 тысяч терминалов, работающих в Украине, были полностью или частично профинансированы внешними источниками, в том числе и Польшей.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что намеки от США на возможность отключения в Украине терминалов спутниковой интернет-системы Starlink не поступали, однако к этому нужно готовиться.