Сибіга: дискусії про гарантії безпеки мають зосереджуватись і на небі та на морі України

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що забезпечення безпеки в небі та на морі України є вкрай важливим у контексті обговорень гарантій миру і безпеки у майбутньому.

Про це міністр написав у четвер у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Глава МЗС підкреслив, що обговорення про можливе розгортання іноземних контингентів в Україні в рамках ширших гарантій миру і безпеки здебільшого зосереджувалися на "чоботях на землі".

"Але не менш, якщо не більш, важливим є забезпечення безпеки в небі та на морі України. Земля, небо і море мають бути в центрі уваги", – підкреслив глава МЗС України.

Нагадаємо, що під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном 24 лютого президент США Трамп підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.

За даними ЗМІ, Трамп не дав французькому президенту Макрону конкретних зобовʼязань із підтримки європейського контингенту.

Утім, 26 лютого у Франції заявили, що отримали згоду Трампа підтримати європейських миротворців в Україні.