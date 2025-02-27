Сибига: дискуссии о гарантиях безопасности должны сосредотачиваться и на небе и на море Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что обеспечение безопасности в небе и на море Украины крайне важно в контексте обсуждений гарантий мира и безопасности в будущем.

Об этом министр написал в четверг в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Глава МИД подчеркнул, что обсуждение о возможном развертывании иностранных контингентов в Украине в рамках более широких гарантий мира и безопасности в основном сосредотачивались на "сапогах на земле".

"Но не менее, если не более, важным является обеспечение безопасности в небе и на море Украины. Земля, небо и море должны быть в центре внимания", – подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, что во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 24 февраля президент США Трамп поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут оказать им определенную поддержку.

По данным СМИ, Трамп не дал французскому президенту Макрону конкретных обязательств по поддержке европейского контингента.

Впрочем, 26 февраля во Франции заявили, что получили согласие Трампа поддержать европейских миротворцев в Украине.