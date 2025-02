Одиозный Джорджеску после допроса в Генпрокуратуре Румынии сделал жест, похожий на "зигу"

Бывший кандидат в президенты Румынии, одиозный Кэлин Джорджеску в среду после многочасового допроса в Генпрокуратуре сделал жест, похожий на нацистский салют.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Джорджеску, который выиграл первый тур выборов президента в прошлом году, впоследствии аннулированный судом, в среду арестовали и доставили в Генпрокуратуру для допроса по уголовному делу, связанному с финансированием его избирательной кампании.

После пяти часов допроса Джорджеску покинул здание Генпрокуратуры, возле которого на акцию собрались его сторонники, а также политики от ультраправого Альянса за объединение румын и Партии молодежи.

Поприветствовав людей, Джорджеску помахал рукой и сделал жест, похожий на нацистский салют.

Mere seconds after leaving the prosecutor's office, much like the Elon Musk that is so supportive of him, Calin Georgescu just could not help himself but throw in a nazi salute. pic.twitter.com/K2PVntE2l2