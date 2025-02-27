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Одиозный Джорджеску после допроса в Генпрокуратуре Румынии сделал жест, похожий на "зигу"

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Новости — Четверг, 27 февраля 2025, 13:16 — Кристина Бондарева

Бывший кандидат в президенты Румынии, одиозный Кэлин Джорджеску в среду после многочасового допроса в Генпрокуратуре сделал жест, похожий на нацистский салют.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Джорджеску, который выиграл первый тур выборов президента в прошлом году, впоследствии аннулированный судом, в среду арестовали и доставили в Генпрокуратуру для допроса по уголовному делу, связанному с финансированием его избирательной кампании.

После пяти часов допроса Джорджеску покинул здание Генпрокуратуры, возле которого на акцию собрались его сторонники, а также политики от ультраправого Альянса за объединение румын и Партии молодежи.

Поприветствовав людей, Джорджеску помахал рукой и сделал жест, похожий на нацистский салют.

После допроса Джорджеску отпустили под судебный контроль и с запретом выезда из страны.

Джорджеску, среди прочего, инкриминируют "подстрекательство к действиям, направленным против конституционного строя", сообщение ложных сведений и заведомо ложные показания.

Правоохранители также обыскали квартиру Джорджеску и его близких соратников, в частности лидера наемников Горациу Потра и охранника Джорджеску. Во время обысков прокуроры обнаружили оружие, боеприпасы и значительные суммы денег. Дома у Потра в сейфе, спрятанном в полу, следователи нашли 900 тысяч евро.

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