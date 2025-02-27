Уряд Орбана планує змінити конституцію для "захисту дітей" від ЛГБТ-прайду

Уряд Угорщини незабаром внесе зміни до конституції для "захисту дітей", що відкриває шлях до заборони щорічного прайду ЛГБТК+ спільнот.

Про це заявив у четвер керівник апарату угорського прем’єра Гергей Гуяш, його слова наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Орбан – націоналіст, який стикається з безпрецедентним викликом з боку опозиційної партії напередодні виборів у 2026 році – заявив у суботу своїм прихильникам, що організаторам прайду "не варто навіть турбуватися" цього року, оскільки захід буде "марною тратою грошей і часу".

Гергей Гуяш сказав у четвер, що до конституції будуть внесені поправки, згідно з якими право дитини на фізичний, розумовий і моральний розвиток "має пріоритет над усіма іншими правами, окрім права на життя".

Відповідаючи на запитання, чи означає це фактично заборону на проведення прайду, який має відбутися 28 червня у Будапешті, Гуяш сказав, що "колізія між правом на зібрання і правом дітей на здоровий розвиток потребує роз'яснення".

Він також сказав, що "ті, хто мають гострі вуха", могли почути, що поправка до конституції пов'язана з прайдом.

"Країна не повинна миритися з тим, що прайд проходить через центр Будапешта", – сказав Гуяш на брифінгу.

У середу він заявив, що цього року прайд має відбутися в "закритому місці".

Віктор Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, незважаючи на різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.