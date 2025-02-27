Правительство Орбана планирует изменить конституцию для "защиты детей" от ЛГБТ-прайда

Правительство Венгрии вскоре внесет изменения в конституцию для "защиты детей", что открывает путь к запрету ежегодного прайда ЛГБТК+ сообществ.

Об этом заявил в четверг руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуйяш, его слова приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Орбан – националист, который сталкивается с беспрецедентным вызовом со стороны оппозиционной партии накануне выборов в 2026 году, – заявил в субботу своим сторонникам, что организаторам прайда "не стоит даже беспокоиться" в этом году, поскольку мероприятие будет "пустой тратой денег и времени".

Гергей Гуйяш сказал в четверг, что в конституцию будут внесены поправки, согласно которым право ребенка на физическое, умственное и моральное развитие "имеет приоритет над всеми другими правами, кроме права на жизнь".

Отвечая на вопрос, означает ли это фактически запрет на проведение прайда, который должен состояться 28 июня в Будапеште, Гуйяш сказал, что "коллизия между правом на собрание и правом детей на здоровое развитие требует разъяснения".

Он также сказал, что "те, у кого острые уши", могли услышать, что поправка к конституции связана с прайдом.

"Страна не должна мириться с тем, что прайд проходит через центр Будапешта", – сказал Гуйяш на брифинге.

В среду он заявил, что в этом году прайд должен состояться в "закрытом месте".

Виктор Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.