Орбан підтвердив плани заборонити прайд в Будапешті 

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив, що Угорщина більше не дозволить проведення прайдів ЛГБТ-спільнот.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі державного радіо, його цитує The Budapest Times.

Орбан підтвердив, що його уряд планує заборонити щорічний прайд, викликаючи побоювання щодо ширшого придушення громадянських свобод перед виборами у 2026 році.

"Такі речі ніколи не повинні були бути дозволені в першу чергу", – сказав глава угорського уряду.

Орбан заявив, що це рішення є частиною ширших заходів із захисту дітей, стверджуючи, що просування гендерної ідеології є шкідливим для дітей.

"Зараз на Заході пропагується шістдесят різних категорій "ні чоловік, ні жінка", – сказав він, додавши, що Угорщина буде рішуче протистояти таким ідеологіям.

Він повторив, що батьки повинні мати право захищати своїх дітей від впливу "гендерного активізму".

Як повідомляли, уряд Угорщини незабаром внесе зміни до конституції для "захисту дітей", що відкриває шлях до заборони щорічного прайду ЛГБТК+ спільнот.

Віктор Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, незважаючи на різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.