Орбан подтвердил планы запретить прайд в Будапеште

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил, что Венгрия больше не позволит проведение прайдов ЛГБТ-сообществ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире государственного радио, его цитирует The Budapest Times.

Орбан подтвердил, что его правительство планирует запретить ежегодный прайд, вызывая опасения относительно более широкого подавления гражданских свобод перед выборами в 2026 году.

"Такие вещи никогда не должны были быть разрешены в первую очередь", – сказал глава венгерского правительства.

Орбан заявил, что это решение является частью более широких мер по защите детей, утверждая, что продвижение гендерной идеологии является вредным для детей.

"Сейчас на Западе пропагандируется шестьдесят различных категорий "ни мужчина, ни женщина", – сказал он, добавив, что Венгрия будет решительно противостоять таким идеологиям.

Он повторил, что родители должны иметь право защищать своих детей от влияния "гендерного активизма".

Как сообщалось, правительство Венгрии вскоре внесет изменения в конституцию для "защиты детей", что открывает путь к запрету ежегодного прайда ЛГБТК+ сообществ.

Виктор Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.