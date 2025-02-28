Консерватори й соціалісти ФРН позитивно оцінили першу зустріч стосовно коаліції

Учасники першої зустрічі між консервативним блоком ХДС/ХСС і Соціал-демократичною партією (СДПН) стосовно формування коаліції заявили, що вона була "відкритою і конструктивною".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

ХДС/ХСС та СДПН дійшли позитивного висновку після початку попередніх переговорів про можливе створення спільного уряду у пʼятницю, 28 лютого.

"Попередні переговори розпочалися у відкритій і конструктивній атмосфері", – оголосили генеральні секретарі ХДС, ХСС і СДПН Карстен Ліннеманн, Мартін Губер і Маттіас Мірш після багатогодинних консультацій.

На зустрічі чинний міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс від соціал-демократів спочатку представив огляд бюджетної ситуації. Були там присутні й ключові представники політсил – лідер ХДС і кандидат у канцлери Фрідріх Мерц, лідер ХСС і прем’єр Баварії Маркус Зьодер та лідер фракції СДПН Ларс Клінгбайль.

Наступна зустріч між партіями відбудеться наступного тижня, але конкретна дата або інші деталі не розголошуються за взаємною домовленістю.

Мерц, нагадаємо, заявив, що сподівається завершити формування уряду до Великодня, тобто середини квітня. Але соціал-демократи кажуть, що їхня участь у коаліції ще не гарантована.

У політсил розходяться погляди щодо низки питань, як міграційна політика, протидія змінам клімату, реформа політики щодо держборгу та щодо виборчих прав.

Також в СДПН розкритикували Мерца за запрошення відвідати країну прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, на якого Міжнародний кримінальний суд видав міжнародний ордер на арешт.

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