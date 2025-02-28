Консерваторы и социалисты ФРГ положительно оценили первую встречу по коалиции

Участники первой встречи между консервативным блоком ХДС / ХСС и Социал-демократической партией (СДПГ) по формированию коалиции заявили, что она была "открытой и конструктивной".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

ХДС/ХСС и СДПГ пришли к положительному выводу после начала предварительных переговоров о возможном создании совместного правительства в пятницу, 28 февраля.

"Предварительные переговоры начались в открытой и конструктивной атмосфере", – объявили генеральные секретари ХДС, ХСС и СДПГ Карстен Линнеманн, Мартин Губер и Маттиас Мирш после многочасовых консультаций.

На встрече действующий министр финансов Германии Йорг Кукис от социал-демократов сначала представил обзор бюджетной ситуации. Присутствовали там и ключевые представители политсил – лидер ХДС и кандидат в канцлеры Фридрих Мерц, лидер ХСС и премьер Баварии Маркус Зёдер и лидер фракции СДПГ Ларс Клингбайль.

Следующая встреча между партиями состоится на следующей неделе, но конкретная дата или другие детали не разглашаются по взаимной договоренности.

Мерц, напомним, заявил, что надеется завершить формирование правительства до Пасхи, то есть середины апреля. Но социал-демократы говорят, что их участие в коалиции еще не гарантировано.

У политсил расходятся взгляды по ряду вопросов, как миграционная политика, противодействие изменениям климата, реформа политики в отношении госдолга и избирательных прав.

Также в СДПГ раскритиковали Мерца за приглашение посетить страну премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, на которого Международный уголовный суд выдал международный ордер на арест.

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