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Головна дипломатка ЄС відреагувала на жорсткі затримання у Тбілісі

Новини — Понеділок, 3 лютого 2025, 07:45 — Марія Ємець

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас засудила жорсткі затримання учасників проєвропейських у Тбілісі ввечері у неділю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter). 

Каллас від імені ЄС висловила солідарність з грузинським суспільством, що відстоює свободу і демократію.

"Жорстокі дії проти мирних протестувальників, журналістів і політиків сьогодні ввечері у Тбілісі – неприйнятні. Грузія зараз абсолютно не відповідає очікуванням як країна-кандидат (на вступ до ЄС – Ред.)", – заявила Каллас. 

Загалом за вечір неділі у Тбілісі затримали понад 30 осіб, у тому числі деяких лідерів опозиції. Одного з них, Ніку Мелію, згодом відпустили. 

У ЗМІ потрапили кадри жорстокого побиття людей після затримання. 

Нагадаємо, минулого тижня ЄС призупинив безвізовий режим для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії. Цей крок буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. За ними безвіз діятиме і далі.

Глава МЗС Грузії розкритикувала це рішення, а спікер парламенту звинуватив ЄС у "лицемірстві".

Також минулого тижня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) покарала грузинську делегацію обмеженнями на роботу в організації у зв’язку з демократичним відкатом в країні та вимагає нових виборів і звільнення політв’язнів.

Водночас навіть тимчасове визнання повноважень грузинської делегації закріпило визнання нового парламенту Грузії, де немає опозиції. 

Грузинські парламентарі від партії влади заявили про вихід представників Грузії зі складу ПАРЄ і пояснили, що чекатимуть, доки "припиниться шантаж".

Детально про плюси та мінуси рішення ПАРЄ – у статті "ЄвроПравди". 

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Грузія Єврокомісія Кая Каллас
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