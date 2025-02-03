Головна дипломатка ЄС відреагувала на жорсткі затримання у Тбілісі
Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас засудила жорсткі затримання учасників проєвропейських у Тбілісі ввечері у неділю.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).
Каллас від імені ЄС висловила солідарність з грузинським суспільством, що відстоює свободу і демократію.
The brutal crackdown on peaceful protesters, journalists and politicians tonight in Tbilisi is unacceptable.
Georgia falls short of any expectation from a candidate country.
The EU stands with the people of Georgia in their fight for freedom and democracy.Реклама:– Kaja Kallas (@kajakallas) February 2, 2025
"Жорстокі дії проти мирних протестувальників, журналістів і політиків сьогодні ввечері у Тбілісі – неприйнятні. Грузія зараз абсолютно не відповідає очікуванням як країна-кандидат (на вступ до ЄС – Ред.)", – заявила Каллас.
Загалом за вечір неділі у Тбілісі затримали понад 30 осіб, у тому числі деяких лідерів опозиції. Одного з них, Ніку Мелію, згодом відпустили.
У ЗМІ потрапили кадри жорстокого побиття людей після затримання.
Нагадаємо, минулого тижня ЄС призупинив безвізовий режим для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії. Цей крок буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. За ними безвіз діятиме і далі.
Глава МЗС Грузії розкритикувала це рішення, а спікер парламенту звинуватив ЄС у "лицемірстві".
Також минулого тижня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) покарала грузинську делегацію обмеженнями на роботу в організації у зв’язку з демократичним відкатом в країні та вимагає нових виборів і звільнення політв’язнів.
Водночас навіть тимчасове визнання повноважень грузинської делегації закріпило визнання нового парламенту Грузії, де немає опозиції.
Грузинські парламентарі від партії влади заявили про вихід представників Грузії зі складу ПАРЄ і пояснили, що чекатимуть, доки "припиниться шантаж".
Детально про плюси та мінуси рішення ПАРЄ – у статті "ЄвроПравди".