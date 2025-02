Главный дипломат ЕС отреагировала на жесткие задержания в Тбилиси

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осудила жесткие задержания участников проевропейских в Тбилиси вечером в воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Каллас от имени ЕС выразила солидарность с грузинским обществом, отстаивающим свободу и демократию.

The brutal crackdown on peaceful protesters, journalists and politicians tonight in Tbilisi is unacceptable.



Georgia falls short of any expectation from a candidate country.



The EU stands with the people of Georgia in their fight for freedom and democracy.

